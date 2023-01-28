← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2023
МЧС Прикамья предупреждает о возможном сходе снега и льда с крыш →
В Перми мужчина спас женщину из горящей квартиры в многоэтажке
Происшествие произошло днём 27 января. Сообщение о пожаре поступило в 13.56. Приехавшие на место происшествия огнеборцы установили, что возгорание произошло на втором этаже. Горела кухня в четырёхкомнатной квартире.
До приезда пожарных один из жильцов вывел из горящей квартиры хозяйку квартиры. После мужчина обратился за медицинской помощью.
Пожар был потушен до прибытия огнеборцев. Его площадь составила 12 квадратных метров.
По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность во время приготовления пищи. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2023
В «Т Плюс» напоминают о запрете размещения незаконных объектов в опасной близости от теплопроводов
В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
Ледопад в Закамске каждую зиму становится местом притяжения
В Чайковском собак усыпили и выбросили замерзать возле мусорных баков
В Прикамье опровергли рост тарифа на вывоз мусора для гаражных кооперативов в 87 раз
Теперь в Райском саду. В Перми продолжают красть металлические ограждения
Глава Перми раскритиковал качество расчистки парковок для инвалидов
В прокуратуре пройдет «прямая линия» по защите трудовых прав
Добавить комментарий: