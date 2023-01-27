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В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учёт помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток у нас зимуют, и в каком количестве. Учёт прошёл на 11 маршрутах по рекам Данилихе, Егошихе, Гусянке, Иве, Большой Мотовилихе, Уинке, на ручье Гремячьем, Красновском, на городской набережной реки Камы и вблизи плотины КамГЭС.
На реках Перми было обнаружено 1050 зимующих крякв – 461 самка и 589 самцов. В Перми скопления зимующих крякв уже много лет подряд отмечаются в одних и тех же местах, где люди зимой периодически подкармливают птиц. Самые большие скопления уток отмечены на реке Данилихе – 364 кряквы и Большой Мотовилихе – 266 особи кряквы. Утки также были отмечены на городской набережной реки Камы и около плотины КамГЭС. Кроме того, в акватории КамГЭС были замечены 1 большой крохаль, 3 хохлатых чернети, 1 орлан-белохвост, который занесен в Красную книгу.
По предварительной информации всего по Пермскому краю насчитали 1346 крякв. Кроме крякв на учетах в Пермском крае было замечено 200 гоголей, 2 орлана-белохвоста, 6 оляпок, несколько больших крохалей.
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