← В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
В «Т Плюс» напоминают о запрете размещения незаконных объектов в опасной близости от теплопроводов →
В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
"Сегодня в течение дня малоподвижный холодный фронт будет смещаться по территории Пермского края. Еще ночью он проявит свою деятельность - особенно активно по югу, а завтра во второй половине дня и ближе к вечеру осадки прекратятся повсеместно. Наиболее сильные снегопады наблюдаются в центральной части Пермского края. Что касается выходных, сильного понижения температуры воздуха в ночь на субботу не случится, ожидается температура на уровне -5...-10 градусов, в Перми около -6. Днем в субботу -3...-8. В ночь на воскресенье возможные устойчивые прояснения в облачном покрове и понижение температуры воздуха ночью -10...-15, по югу -18...-20. Днём в воскресенье -5...-10 градусов, в Перми до -7. Резких значительных морозов не ожидается даже в горной части Пермского края. Во вторник ожидается очередная волна тепла", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
Ледопад в Закамске каждую зиму становится местом притяжения
В Чайковском собак усыпили и выбросили замерзать возле мусорных баков
В Прикамье опровергли рост тарифа на вывоз мусора для гаражных кооперативов в 87 раз
Теперь в Райском саду. В Перми продолжают красть металлические ограждения
Глава Перми раскритиковал качество расчистки парковок для инвалидов
В прокуратуре пройдет «прямая линия» по защите трудовых прав
В Пермском педагогическом университете пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»
В Прикамье выявлено 80 новых случаев COVID-19
300-летие Перми: до 1 июня в краевой столице должны отремонтировать 107 объектов
Добавить комментарий: