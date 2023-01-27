В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы

В Прикамье вместе с потеплением пришли снегопады. На данный момент осадки идут почти во всех территориях края."Сегодня в течение дня малоподвижный холодный фронт будет смещаться по территории Пермского края. Еще ночью он проявит свою деятельность - особенно активно по югу, а завтра во второй половине дня и ближе к вечеру осадки прекратятся повсеместно. Наиболее сильные снегопады наблюдаются в центральной части Пермского края. Что касается выходных, сильного понижения температуры воздуха в ночь на субботу не случится, ожидается температура на уровне -5...-10 градусов, в Перми около -6. Днем в субботу -3...-8. В ночь на воскресенье возможные устойчивые прояснения в облачном покрове и понижение температуры воздуха ночью -10...-15, по югу -18...-20. Днём в воскресенье -5...-10 градусов, в Перми до -7. Резких значительных морозов не ожидается даже в горной части Пермского края. Во вторник ожидается очередная волна тепла", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.