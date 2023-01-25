В Пермском крае стартовала субсидируемая полетная программа 2023 года
В числе субсидируемых маршрутов воздушного транспорта сохранены наиболее востребованные жителями региона направления прошлого года – Новосибирск, Калининград, Казань, Махачкала, Минеральные Воды. Есть и туристические направления – Волгоград, Астрахань, а также Самара. В 2022 году новыми направлениями стали Владикавказ и Барнаул, субсидирование которых продолжится и в 2023 году. Новым северным направлением 2023 года стал г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа.
С полным перечнем субсидируемых маршрутов в 2023 году можно ознакомиться на официальном сайте министерства транспорта Пермского края в разделе «Воздушный транспорт».
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