Открыта регистрация на «Лыжню России 2023»

Жителей Пермского края приглашают принять участие в «Лыжне России 2023». В Прикамье всероссийская гонка пройдет во всех муниципалитетах. Присоединиться к забегу на лыжах смогут все желающие независимо от возраста и физической подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться и подать заявку на портале умный-спорт.рф. Онлайн регистрация продлится до 9 февраля, 12.00. Главные массовые зимние соревнования по лыжным гонкам пройдут по всей России 11 февраля.Для участников «Лыжни России» в Перми будет доступна офлайн регистрация. Пункты будут работать с 7 по 10 февраля включительно с 14.00 до 19.00 по адресам:дворец спорта «Орленок», ул. Сибирская, 47;СК им. В.П. Сухарева, Шоссе Космонавтов, 158А, здание Универсального манежа.В Перми будет подготовлена специальная дистанция, посвященная 300-летию города. Ее протяженность составит 1 723 м. Преодолеть ее смогут все желающие. Одновременный старт будет дан в двух локациях: спортивном комплексе «Пермские медведи» и лыжной базе «Прикамье».В Минспорта Прикамья сообщили, что в день старта, 11 февраля, необходимо предоставить в комиссию по допуску:- паспорт или свидетельство о рождении;- полис обязательного медицинского страхования;- медицинское заключение врача о допуске (участники до 17 лет включительно), медицинское заключение врача о допуске или личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье (участники от 18 лет и старше).