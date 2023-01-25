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Открыта регистрация на «Лыжню России 2023»
Для участников «Лыжни России» в Перми будет доступна офлайн регистрация. Пункты будут работать с 7 по 10 февраля включительно с 14.00 до 19.00 по адресам:
дворец спорта «Орленок», ул. Сибирская, 47;
СК им. В.П. Сухарева, Шоссе Космонавтов, 158А, здание Универсального манежа.
В Перми будет подготовлена специальная дистанция, посвященная 300-летию города. Ее протяженность составит 1 723 м. Преодолеть ее смогут все желающие. Одновременный старт будет дан в двух локациях: спортивном комплексе «Пермские медведи» и лыжной базе «Прикамье».
В Минспорта Прикамья сообщили, что в день старта, 11 февраля, необходимо предоставить в комиссию по допуску:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинское заключение врача о допуске (участники до 17 лет включительно), медицинское заключение врача о допуске или личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье (участники от 18 лет и старше).
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