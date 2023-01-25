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В Росреестре рассказали, где пермяки чаще всего покупают недвижимость
В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край.
В Пермском крае чаще всего покупают жилье жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.
«Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Экстерриториальные сделки, действительно, очень востребованы благодаря удобству, ведь люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.
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