В Росреестре рассказали, где пермяки чаще всего покупают недвижимость

В течение 2022 года в Пермском крае было заключено 4819 сделок с недвижимостью, расположенной в других регионах. Это на 3,6% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Пермскому краю.В основном пермяки приобретают недвижимость в Краснодарском крае, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в соседней Удмуртии и Свердловской области. Безусловным лидером является Краснодарский край.В Пермском крае чаще всего покупают жилье жители Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.«Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Экстерриториальные сделки, действительно, очень востребованы благодаря удобству, ведь люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова.