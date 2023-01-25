В Перми началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей. Сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь. Стоимость сертификата составляет от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки, утверждённой Правительством Пермского края на 2023 год.Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, для получения поддержки родителям необходимо определиться с формой оздоровления и отдыха ребёнка. Сертификат может быть выдан только на одну из форм оздоровления: загородный лагерь отдыха и оздоровления, детский оздоровительный санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь.Далее родителям необходимо выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, который размещён на сайте министерства социального развития Пермского края в разделе «Отдых и оздоровление детей/Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления».После выбора лагеря необходимо подготовить документы для получения сертификата. Перечень документов для получения сертификата можно найти на официальном сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/ Сертификат на отдых детей и их оздоровление»Затем нужно заполнить заявление в ближайшем филиале МФЦ, получить сертификат в электронном виде и приобрести путёвку в выбранный из реестра лагерь с использованием сертификата в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.Также до 31 июля 2023 года осуществляется приём заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путёвки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, а также в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края. Перечень документов и порядок предоставления компенсаций можно найти на сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки»Для подачи заявления родители могут обратиться с необходимыми документами в ближайший филиал МФЦ или в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11 по предварительной записи по телефонам: 236-15-54, 236-12-14. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей также следует обращаться в городской департамент социальной политики по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.