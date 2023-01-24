Прикамье спортивное: в 2023 году в крае построят 88 открытых спортивных площадок

В нынешнем году в Прикамье должно быть построено 88 открытых спортивных площадок, 4 межшкольных стадиона и 5 площадок для ГТО. Об этом заявили в краевом правительстве. Ледовар – главный человек на ледовой арене. А еще у специалистов, отвечающих за качество льда, а значит и за результаты на тренировках, случился профессиональный праздник. На крытом катке «Соль арена» в Соликамске система подготовки покрытия позволяет проводить соревнования краевого уровня. «Соль арена» - это один из результатов работы краевых властей по развитию массового, в том числе детско-юношеского спорта в регионе.Итоги прошедшего года и планы на будущее глава региона Дмитрий Махонин обсудил с министром физической культуры и спорта Пермского края Татьяной Чесноковой.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы с вами ежегодно вводим порядка ста спортивных объектов. Хорошие темпы набрали. В этом году увеличиваем темпы. Не могу не сказать о тех мероприятиях, которые мы запланировали с вами провести в рамках «Пермь 300». Они носят не просто всероссийский, но и даже международный уровень. Поэтому надо сосредоточиться так, чтобы в Пермском крае и в Перми все прошло на самом высоком уровне".В планах на этот год: строительство 88 открытых спортивных площадок, 4 межшкольных стадионов, 5 площадок ГТО. Кроме того, начинается возведение ФОКа в Усть-Качке.Ряд объектов будут реализованы с привлечением частных инвестиций. В Перми это центр баскетбола на Клименко, 26 и крытый многофункциональный спортивный центр на Аркадия Гайдара, 12б. В Култаевском сельском поселении, в деревне Шилово предполагается обустройство лыже-роллерной трассы. Кроме того, в рамках 300-летия Перми на особом контроле находится строительство спорткомплекса «Энергия», реконструкция манежа «Спартак» и стадиона «Юность».На реконструкцию стадиона «Юность» «Газпром» выделит 1,5 млрд рублей. Спортивное сооружение будет использоваться круглогодично. Зимой – хоккей, коньки, летом – футбол, бег. И конечно, сделают новые трибуны.Также в ходе празднования юбилея запланировано проведение более 30 спортивных знаковых мероприятий.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Дмитрием Николаевичем были даны на этот год серьезные поручения. Одно из них важнейшее – связано с проведением крупнейшего международного форума в сфере спорта «Россия – спортивная держава». Еще одним важным поручением является продолжение реализации тех проектов, которые уже начаты".Дмитрий Махонин дал ряд важных поручений, в том числе уделить внимание развитию студенческого спорта и подготовке объектов «Пермь 300». Все это поможет к 2030 году реализовать федеральную задачу по вовлечению в физическую активность не менее 70% жителей Прикамья.