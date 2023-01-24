"Лёд дыбом стоял!" Из-за аварии на дамбе речка Большой Ашап вышла из берегов

Часть села Ашап в Ординском округе оказалась под угрозой затопления. Авария произошла на дамбе. Несмотря на морозы, вода в реке вышла из берегов. Сейчас объявлен режим повышенной готовности.Ширина речки Большой Ашап не более пяти метров. Сейчас она стала соответствовать своему названию – вода вышла из берегов и начала топить прибрежную зону, полностью скрыла один из мостов, соединяющий две части поселка. Татьяне Бахтиной на этот раз повезло – при падении обошлось без травм. Вот так сейчас выглядит этот мост. Его повредило сильным течением. Конструкция стала ненадежной, обледенели берега и покрытие перехода. Между тем, по нему ежедневно ходят дети в школу.Татьяна Бахтина: "Сначала показалось, что мост снесло. А потом когда пошла вода на низ, смотрим, он живой".Сильное течение сломало лед на реке. Он стал сбиваться в кучи, от этого образовались заторы, уровень воды стал расти сильнее. В пик подъема местные жители боялись, что залить может и их дома. В зоне риска оказались 14 дворов."Лед дыбом стоял. Такой шум, треск был!", - рассказывают местные жители.Зимний разлив реки произошел из-за аварии на дамбе. По словам специалистов администрации, из-за сильных морозов - столбик термометра опускался доминус 47 градусов – не выдержал затвор и прорвало трубу. Из большого пруда вода хлынула в реку.Иван Лиханов, начальник Ашапского отдела территориального управления администрации Ординского округа: "Немного потеплее будет, специализированную организацию будем привлекать и устанавливать причины, почему это произошло и что именно".Остановить поток, как оказалось, невозможно. От этого пруд полностью обмелел.По словам местных жителей, за пару дней уровень воды опустился более чем на 10 метров. По этой глыбе льда видно, что вода была на таком уровне, сейчас она осталась только в русле.Лед осел и скорее всего уничтожил всех обитателей пруда, сетуют рыбаки. Это было одним из излюбленных мест для ловли рыбы у местных жителей.Эдуард Аликин: "Много щуки было, леща, окуня, сороги. Все льдом задавило".В администрации Ординского округа говорят, что установить точную причину аварии можно будет только весной. В марте приступят к работе. За проверку взялись и в прокуратуре.Юлия Туктамышева, старший помощник прокурора Ординского округа: "В настоящее время на месте организовано круглосуточное дежурство и работа спецтехники. Угроза затопления территории отсутствует. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдения законодательства, а также приняты меры прокурорского реагирования".После будет ремонт, вода в пруду к лету должна вернуться к привычному уровню. А вот на восстановление популяции рыбы уйдет несколько лет, говорят власти. Что касается поврежденного моста, его должны отремонтировать. По словам Татьяны Бахтиной, это нужно сделать как можно скорее, ведь сейчас можно упасть на опасном участке не только на землю, но и в реку.