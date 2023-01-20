Госавтоинспекция призвала автовладельцев к повышенной осторожности
"В связи с образованием гололедно-изморозевых отложений на дорогах за последние сутки произошло увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. При совершении маневров - убеждаться в безопасности, учитывать дорожные и метеорологические условия. Кроме этого водителям необходимо помнить, что общественный транспорт - автобусы и трамваи - имеют преимущество перед обычными автомобилистами. Поэтому не следует выезжать на выделенные полосы для движения общественного транспорта, а также с особой осторожностью, соблюдая правила дорожного движения, пересекать трамвайные пути", - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
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