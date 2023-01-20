В Краснокамске вынесен приговор преступнику, напавшему на девушку.Как установило следствие, в вечернее время направлялась в гости к сестре. У дома по улице Коммунальной к ней подошел неизвестный и попросил сигарету. Получив отказ, мужчина достал нож и стал угрожать. Затем схватил девушку за волосы и затащил в подъезд дома, где начал избивать руками и ногами. Когда жертва перестала сопротивляться и упала на пол, злоумышленник ударил ее еще несколько раз, вытащил из кармана куртки мобильный телефон и вышел из дома. На крики потерпевшей вышли жильцы дома, которые вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. По горячим следам стражи порядка установили личность нападавшего и задержали его.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.