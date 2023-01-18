В краевом Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
"Если говорить о показателях заболеваемости, то высокий уровень заболеваемости также отмечается среди детей, детей первого года жизни и ожидаем, что после каникул и новогодних праздников начнётся рост заболеваемости среди школьников", - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
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