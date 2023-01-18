← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.01.2023
В краевом Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ →
На дороге не разъехаться
Аварийных мест, где уборка наледи и брустверов требуется максимально срочно, в Перми хватает и без Средней дамбы. Достаточно увидеть пермские паблики социальных сетей. Улица КИМ и очередная авария. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сама улица, очевидно, заужена, и разъехаться двум автомобилистам одновременно здесь проблематично.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.01.2023
Победители Пермского марафона получат по миллиону рублей
В "Новогоре" прокомментировали коммунальную аварию на ул. Гашкова
В Краснокамске по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже
Музею-диораме пообещали решить проблемы с отоплением
На Средней дамбе произошла новая авария
Как выглядела пермская эспланада 95 лет назад
Умываться расхотелось. Пермяки жалуются на ржавую воду
В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп
Полиция Прикамья подвела итоги работы в 2022 году
Добавить комментарий: