Жительницу Прикамья осудили за совершение 57 преступлений

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Сотрудниками полиции установлено, что на протяжении 2020−2022 годов женщина, являясь администратором группы в популярной социальной сети, используя псевдоним, размещала объявления о продаже различных товаров, которыми в действительности не обладала.
"В ходе личной переписки с пользователями, проживающими на территории всей Российской Федерации, фигурантка убеждала их о готовности передать покупки после оплаты путем безналичного перевода денежных средств на счет ее банковской карты. Граждане, не догадываясь о преступных намерениях злоумышленницы, будучи введенными в заблуждение, переводили ей требуемую сумму, но в итоге оставались без денег и товара. Женщина причинила потерпевшим материальный ущерб в размере более полумиллиона рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Также установлено, что фигурантка совершила хищение денежных средств с банковского счета свекрови, путем оформления на ее имя договора микрозайма через сеть Интернет на сумму более 12 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
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