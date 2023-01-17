Жительницу Прикамья осудили за совершение 57 преступлений

Куединский районный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице 1990 года рождения. Она признана виновной в совершении 56 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и по одному эпизоду п. «г» ч. 3 ст. 158 «Кража с банковского счета» Уголовного кодекса Российской Федерации.Сотрудниками полиции установлено, что на протяжении 2020−2022 годов женщина, являясь администратором группы в популярной социальной сети, используя псевдоним, размещала объявления о продаже различных товаров, которыми в действительности не обладала."В ходе личной переписки с пользователями, проживающими на территории всей Российской Федерации, фигурантка убеждала их о готовности передать покупки после оплаты путем безналичного перевода денежных средств на счет ее банковской карты. Граждане, не догадываясь о преступных намерениях злоумышленницы, будучи введенными в заблуждение, переводили ей требуемую сумму, но в итоге оставались без денег и товара. Женщина причинила потерпевшим материальный ущерб в размере более полумиллиона рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Также установлено, что фигурантка совершила хищение денежных средств с банковского счета свекрови, путем оформления на ее имя договора микрозайма через сеть Интернет на сумму более 12 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.