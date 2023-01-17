В 2022 году в Перми было отловлено более 1300 безнадзорных собак

За 2022 год службой по обращению с животными без владельцев было отловлено с улиц Перми 1333 безнадзорных собаки. Также за прошлый год произошло заметное снижение наблюдаемой численности животных без владельцев. Примерная численность животных – 2700 особей, это на 20% ниже по сравнению с 2020 годом.Например, снижению численности способствовал отлов крупных стай собак. Результат этой работы – полное исчезновение стай с численностью 7 и более особей, в 3 раза снизилось число стай по 4-5 особей. Исчезновение крупных стай существенно снизило репродуктивный потенциал собак без владельцев в городской среде.Кроме того, наблюдается тенденция по снижению количества покусов жителей животными без владельцев. Количество покусов за 2022 год сократилось на 14% (588 покусов) по сравнению с аналогичными данными за 2021 год (690), по сравнению с 2020 годом – почти на 26% (803), по сравнению с 2019 годом (1260) – более, чем в 2 раза.Информацию о необходимости проведения отлова безнадзорных животных принимает диспетчер Службы по обращению с животными без владельцев по телефону: 279-98-03 или по электронной почте: otlov.perm@mail.ru. В выходные и праздничные дни информация о местах нахождения собак без владельцев принимается по телефону: 8-904-842-31-76.