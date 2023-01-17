Индекс борща: в Перми стоимость продуктов для приготовления любимого супа подскочила на 40%

Набор продуктов для приготовления борща в Перми только за новогодние праздники подорожал на треть. Такие данные приводит портал индексборща.рф. Авторы проекта рассчитывают индекс раз в месяц для каждого региона России, и в Прикамье что-то пошло не так.Все, что нужно для приготовления любимого всей семьей борща, Ольга Буц находит фактически за одним прилавком. В одной из распространенных сетей супермаркетов удалось взять картофель по 27, свеклу по 29, морковь по 28 рублей за килограмм. Несмотря на стандартность рецепта, набор по сравнению с декабрем 2022-го по стоимости вышел дороже, заметила девушка.Ольга Буц: "Раньше ты шел в магазин, и брал продукты на суп, на второе, самой первой необходимости. Выходила одна сумма, а сейчас совершенно другая. Гораздо выше".Об этом говорит и сайт «индекс борща», где авторы ежемесячно рассчитывают стоимость самых дешевых ингредиентов для приготовления этого супа на четырех человек. Если в декабре 2022-го сумма составляла 116 рублей 91 копейку, то в январе она скакнула на 40% - до 159 рублей 45 копеек. Например, картофель поднялся в цене примерно на 2-3 рубля. Объясняют это тем, что в Пермском крае 2022-й был не особо урожайным, поэтому везут картофель из соседней Свердловской области, а это дополнительные расходы на транспортировку. То, что цены возросли почти на все овощи в среднем на 2-3 рубля, подтвердили и индивидуальные предприниматели. Говорят, явление это сезонное, плюсом выросли цены на хранение, а это те же коммунальные услуги.Валентина Боровец, индивидуальный предприниматель: "Расходы очень большие идут, и теряет вес, и коммунальные, бензин, соляра, все дорожает".Говорят, больше всего поднялся в цене лук, примерно рублей на пять. И если на рынках и магазинах разницу в цене ощущают, то для общепита она не существенная, говорит шеф-повар коми-пермяцкой кухни Егор Хорошутин.Егор Хорошутин, шеф-повар коми-пермяцкой кухни: "Да, есть тенденция такая, она в пределах общепита менее заметна, так как цена идет за опт, и она ниже, чем розничная продажа в магазине".Так что в кафе полакомиться горячим борщом можно по цене прошлого года. Кстати, у коми-пермяков борщ считается так же любимым и традиционным блюдом. Основные ингредиенты такие же. Среди добавок - крупы, кефир, сныть и пеканы. Что касается случая, когда хочется суп приготовить дома, из овощей розничных, здесь снижение «индекса борща» следует ожидать не раньше лета-осени.