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Индекс борща: в Перми стоимость продуктов для приготовления любимого супа подскочила на 40%
Ольга Буц: "Раньше ты шел в магазин, и брал продукты на суп, на второе, самой первой необходимости. Выходила одна сумма, а сейчас совершенно другая. Гораздо выше".
Об этом говорит и сайт «индекс борща», где авторы ежемесячно рассчитывают стоимость самых дешевых ингредиентов для приготовления этого супа на четырех человек. Если в декабре 2022-го сумма составляла 116 рублей 91 копейку, то в январе она скакнула на 40% - до 159 рублей 45 копеек. Например, картофель поднялся в цене примерно на 2-3 рубля. Объясняют это тем, что в Пермском крае 2022-й был не особо урожайным, поэтому везут картофель из соседней Свердловской области, а это дополнительные расходы на транспортировку. То, что цены возросли почти на все овощи в среднем на 2-3 рубля, подтвердили и индивидуальные предприниматели. Говорят, явление это сезонное, плюсом выросли цены на хранение, а это те же коммунальные услуги.
Валентина Боровец, индивидуальный предприниматель: "Расходы очень большие идут, и теряет вес, и коммунальные, бензин, соляра, все дорожает".
Говорят, больше всего поднялся в цене лук, примерно рублей на пять. И если на рынках и магазинах разницу в цене ощущают, то для общепита она не существенная, говорит шеф-повар коми-пермяцкой кухни Егор Хорошутин.
Егор Хорошутин, шеф-повар коми-пермяцкой кухни: "Да, есть тенденция такая, она в пределах общепита менее заметна, так как цена идет за опт, и она ниже, чем розничная продажа в магазине".
Так что в кафе полакомиться горячим борщом можно по цене прошлого года. Кстати, у коми-пермяков борщ считается так же любимым и традиционным блюдом. Основные ингредиенты такие же. Среди добавок - крупы, кефир, сныть и пеканы. Что касается случая, когда хочется суп приготовить дома, из овощей розничных, здесь снижение «индекса борща» следует ожидать не раньше лета-осени.
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