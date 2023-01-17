← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.01.2023
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"Мобильные кондукторы": в Перми обсуждают новый способ борьбы с безбилетниками и нерабочими валидаторами
И вот уже этой весной в Перми может появиться новый способ оплаты проезда в городском транспорте. Власти начали дискуссию о возможном появлении новых специалистов — «мобильных кондукторов». По идее, такие сотрудники будут работать в тех автобусах и трамваях, где замечены массовые факты неоплаты проезда. В полномочиях новых кондукторов будет сбор оплаты проезда с пассажиров — как наличным, так и безналичным способом. Штрафовать они при этом не будут.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Это будут не контролеры, это будут сотрудники, задача которых реализовывать билеты. Необходимо сначала провести тестирование на небольшом количестве маршрутов. Сейчас готовится необходимая правовая база. Если она будет поддержана, то старт работы таких сотрудников ожидается в начале второго квартала 2023 года".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.01.2023
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