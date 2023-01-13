Жительницу Перми будут судить за убийство 8-месячного сына

В Перми следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Ленинского района. Следствием установлено, что ночью 1 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребёнок скончался на месте преступления. Женщина в тот же день была задержана.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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