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В Перми названы победители "Зимнего вернисажа"

Сегодня на эспланаде лучшие ледовые скульпторы России представили свои работы на суд жюри. Участники турнира чемпионов, проходящего в рамках Кубка России по ледовой скульптуре "Зимний вернисаж", создали 8 композиций.
Главный приз - Кубок Главы города - вручили Юрию и Владимиру Мистрюковым из Рязани, которые стали авторами композиции с символичным названием «300 П». Специальный приз памяти Николая Полукарова председатель Совета скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев вручил команде Матвея Ваваева и Кирилла Баталова с их работой «Город на Каме». Приз Арт-резиденции получили Андрей Кошелев и Андрей Молоков со скульптурой «Грёзы города».
"Искренне восхищаюсь талантом скульпторов, создавших настоящие произведения искусства. Приглашаю всех жителей нашего города полюбоваться ледовыми шедеврами. С 14 января выставка под открытым небом будет открыта для всех желающих. Она расположена на эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла»", - сообщил глава Перми Алексей Демкин.

Опубликовано: 13.01.2023 в 18:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Жительницу Перми будут судить за убийство 8-месячного сына

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