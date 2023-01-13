Снега и зрелищ: экипажи готовятся к ралли «Барда-2023»

В Бардымском округе сегодня открываются второй этап Кубка России и первый этап Чемпионата Пермского края по ралли 2023 года. В пятницу начнет свою работу штаб гонки, пилоты пройдут регистрацию и познакомятся с трассами. Откроет соревнования в субботу ночная гонка, в рамках которой участники преодолеют два спецучастка. На следующий день заезды пройдут по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них. Это позволит зрителям наблюдать гонку с минимального и безопасного расстояния. За два дня экипажи преодолеют 171 км, 87 км из них – скоростные участки.Всего на старт выйдут 30 экипажей из Башкортостана, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей, а также других регионов России. Пермский край на турнире будут представлять три команды: Владимир Трегубов – Евгений Ротенберг, Андрей Мансуров – Дмитрий Медведев и Андрей Романченко – Максим Коптев.