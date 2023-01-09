В Прикамье стартовала экологическая акция «Елки-иголки»
Живые деревья, которые украшают квартиры и дома в Новый год и Рождество, нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора. Для того чтобы сохранить порядок на придомовых территориях и внести вклад в сохранение природы, сразу после завершения новогодних каникул рекомендуется отправить главные символы новогодних праздников на утилизацию.
Для этого с 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Ёлки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем».
Точки сбора вторсырья находятся в пунктах приема по адресам:
Пермь – ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский);
Пермский муниципальный округ – д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;
Краснокамск – ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;
Лысьва – ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.
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