В Прикамье стартовала экологическая акция «Елки-иголки»

В Пермском крае до 31 января будет проходить экологическая акция «Елки-иголки». В Перми, Краснокамске, Добрянке и Лысьве открыты специальные пункты, куда можно сдать на утилизацию новогоднюю живую ель. Деревья оттуда отправят на переработку.Живые деревья, которые украшают квартиры и дома в Новый год и Рождество, нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора. Для того чтобы сохранить порядок на придомовых территориях и внести вклад в сохранение природы, сразу после завершения новогодних каникул рекомендуется отправить главные символы новогодних праздников на утилизацию.Для этого с 8 по 31 января в Прикамье стартует акция «Ёлки-иголки». Деревья любых размеров будут принимать в пунктах «Разделяю сердцем».Точки сбора вторсырья находятся в пунктах приема по адресам:Пермь – ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, парк «Оранжевое лето» (микрорайон Пролетарский);Пермский муниципальный округ – д. Кондратово, ул. Школьная, 16в;Краснокамск – ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2;Лысьва – ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7.