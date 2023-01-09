В Прикамье будут судить "черных лесорубов"

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В августе прошлого года на территории Насадского сельского поселения Кунгурского лесничества была обнаружена незаконная рубка деревьев. Информация об этом была передана в территориальный отдел полиции.
В ходе расследования установлено, что житель г. Перми, являясь индивидуальным предпринимателем, по предварительному сговору с двумя другими лицами, работающими в сфере лесозаготовок, незаконно произвел рубку лесных насаждений без разрешительных документов. При этом фигуранты достоверно знали о том, что разработка лесосеки, не включенной в декларацию, будет являться незаконной.
"Для проведения работ обвиняемые привлекли наемных работников, которых не посвящали в свои преступные намерения. В результате была произведена рубка деревьев пород ель, сосна, пихта, береза, осина, в общем объеме более 665 кубических метров. По оценке экспертов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила свыше 8,6 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе производства предварительного следствия добровольно ущерб не возмещался. В качестве мер по возмещению гражданского иска наложен арест на имущество всех обвиняемых лиц на сумму более 14 миллионов рублей. Уголовное дело будет передано в суд.
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