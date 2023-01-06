В планетарии Перми проходят праздничные программы для детей

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← В Перми вновь были замечены световые столбы
В Перми главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе →
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04.01.2023 в 10:30
04.01.2023 в 09:30
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