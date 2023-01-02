3 января на катке у Театра-Театра начнутся показы ледового шоу. Напомним, в ледовом шоу «300 лет Перми» примут участие звезды фигурного катания, в числе которых олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Максим Маринин и пермячка Татьяна Тотьмянина, а также молодые пермские спортсмены. Постановщиком показательных номеров и ведущим гала-шоу станет чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух. Получасовые выступления пройдут 3 и 4 января в 17:30 и 21:30, 5 января в 11:00. Вход свободный, для зрителей будут оборудованы трибуны, рассчитанные на тысячу человек.
В остальное время каток работает бесплатно для всех желающих. Необходима предварительная регистрация на сайте умный-спорт.рф. О правилах посещения - в репортаже Руслана Пепеляева.
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