Пермский зоопарк приглашает на показательные кормления животных
Кроме того, в павильоне экзотических животных посетители смогут увидеть гигантского кролика по кличке Лев Валентинович, который недавно поселился в Пермском зоопарке. Семимесячный гигант породы Ризен, длиной в 70 см, а в холке 30 см, весом 8 кг, приехал в Пермь из Барнаула и уже успел стать всеобщим любимцем.
Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Мы очень дружим с Барнаульским зоопарком, и когда я увидела, что у них есть такой кролик, я предложила коллегам-зоологам, все поддержали мою идею. Это символично, 2023 год – год кролика. Коллеги оперативно сработали, и к нам до новогодних праздников прибыл символ 2023 года - самый крупный кролик в мире, кролик-великан, Лев Валентинович."
Живого символа наступившего года можно будет подержать на руках и сфотографироваться с ним. Подробности - в сюжете Марины Печеновой.
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