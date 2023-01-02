Пермский зоопарк приглашает на показательные кормления животных. Со 2 по 8 января будут показательные кормления водяной агамы. 2 и 5 января можно погулять с альпакой, 3 и 6 можно посмотреть на тренировку лошадей, 2, 3 и 4 января показательно покормят носух, сурикатов, лангуров и тамаринов, а 5-го снежных барсов, 6-го покажут, чем питаются белые медведи, а 7-го - птицы.Кроме того, в павильоне экзотических животных посетители смогут увидеть гигантского кролика по кличке Лев Валентинович, который недавно поселился в Пермском зоопарке. Семимесячный гигант породы Ризен, длиной в 70 см, а в холке 30 см, весом 8 кг, приехал в Пермь из Барнаула и уже успел стать всеобщим любимцем.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Мы очень дружим с Барнаульским зоопарком, и когда я увидела, что у них есть такой кролик, я предложила коллегам-зоологам, все поддержали мою идею. Это символично, 2023 год – год кролика. Коллеги оперативно сработали, и к нам до новогодних праздников прибыл символ 2023 года - самый крупный кролик в мире, кролик-великан, Лев Валентинович."Живого символа наступившего года можно будет подержать на руках и сфотографироваться с ним. Подробности - в сюжете Марины Печеновой.