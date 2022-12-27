Наворовал на миллион рублей. Пермяка будут судить за 116 преступлений

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По версии следствия обвиняемый с октября 2020 г. по апрель 2021 г., находясь на территории г. Перми и других городов Пермского края (Лысьва, Нытва, Кудымкар) совершал хищения различного имущества и товаров из магазинов сетей «Пятерочка», «Магнит», «Семья», «ДНС», «М-Видео».
"Общая сумма похищенного составила свыше миллиона рублей. При задержании обвиняемого на месте преступления в момент совершения очередного хищения, сотрудниками полиции изъято имущество на сумму 50 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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