В новогодние дни изменится расписание ряда межмуниципальных автобусных маршрутов

В Пермском крае в предпраздничные дни и на время новогодних каникул с 1 по 8 января 2023 года изменится расписание некоторых межмуниципальных автобусных маршрутов.Как сообщили в Минтрансе Пермского края, 31 декабря и 1 января будут отменены некоторые рейсы на маршрутах № 806 «г. Березники – г. Пермь», № 822 «Аэропорт г. Пермь – г. Усолье (через г. Березники)», № 706 «с. Частые – г. Пермь» и № 752 «г. Красновишерск – г. Пермь». Согласно данным статистики, в эти дни традиционно поездки по данным направлениям совершает минимальное количество пассажиров. Также все данные автобусные маршруты на период по 8 января включительно переводятся на расписание выходного дня. Дополнительные рейсы будут введены 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря, 1 января и 8 января на одиннадцати межмуниципальных автобусных маршрутах. Это позволит жителям уехать на праздники и вернуться обратно в комфортных условиях и удобное для них время. К примеру, на маршруте № 752 Красновишерск-Пермь будут добавлены рейсы 31 декабря (из Перми в 14:50 и из Красновишерска в 7:50), 1 января (из Перми в 19:00 и из Красновишерска в 11:30) и 8 января (из Перми в 19:00 и из Красновишерска в 11:30 (по расписанию рабочих дней).Также дополнительные рейсы вводятся на направлениях до Березников, Усолья, Частых, Гайн, Осы, Кукуштана, Куеды, Пожвы, Юсьвы, и на маршруте «г. Красновишерск – г. Соликамск» в обоих направлениях.Подробная информация об изменениях по каждому маршруту размещена на сайте Министерства транспорта Пермского края в разделе «Новости» и в официальных аккаунтах в социальных сетях «Телеграм», «Вконтакте» и «Одноклассники». Также уточнить время отправления можно в справочной службе Автовокзала Перми по номеру телефона +7 (342) 236-43-00.