В преддверии Нового года пермякам напомнили правила безопасности

В здании главного управления МЧС по Пермскому краю прошла пресс-конференция на тему правил пожарной безопасности во время новогодних праздников. В частности на мероприятии рассказывали о том, какую пиротехнику можно использовать дома, а какую только на улице. В домашних условиях допускается использовать только бенгальские огни и хлопушки. Также наглядно показали, как нужно правильно наряжать ёлку, какие можно использовать украшения и гирлянды, и продемонстрировали, как могут быстро сгореть вещи, если запускать салют из окна. Вадим Попов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Нужно быть бдительными, соблюдать меры пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов. Люди начинают активно посещать бани и сауны, не допускать перекала печей, соответственно. Соблюдать меры так же при использовании пиротехнических изделий. Не допускать, чтобы дети пользовались этими пиротехническими изделиями. Я бы рекомендовал каждому жителю Пермского края купить и установить у себя дома хотя бы один огнетушитель".Также в пресс-конференции участвовали уполномоченный по правам ребёнка и член совета отцов Пермского края. Они напомнили, что взрослые несут ответственность за своих детей. Во время прогулок и катания на горках необходимо соблюдать все меры предосторожности во избежание несчастных случаев.Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае: "Особенно мы просим обратить внимание всех взрослых, сейчас начнутся зимние каникулы, массовые катания детей на санках, на тюбингах. У нас немало примеров, когда дети, катаясь на тюбингах, даже рядом со взрослыми, с родителями получают травмы. Взрослые, к сожалению, до сих пор считают, что это очень безопасное такое явление. Нам нужно обратить внимание, чтобы были созданы такие безопасные условия, где бы они могли кататься на этих тюбингах, в том числе и в пределах города Перми".