У ворона Гоши появилась невеста

В Перми появились первые примеры брендирования легкового такси по официальному дизайн-проекту. С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон Пермского края «О такси», в котором прописаны требования в части обязательной цветовой гаммы. Кузов транспортного средства должен иметь белый цвет, на всю боковую поверхность автомобиля должна наноситься специальная красно-белая оклейка из элементов в виде квадратов. В Министерстве транспорта Прикамья поясняют, что соблюдение данных требований позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, пассажиры будут видеть, что за ними прибыл автомобиль перевозчика, работающего легально, что говорит о качестве и безопасности услуги. Садясь в такой автомобиль, пассажир будет знать, что у перевозчика есть разрешение на перевозки, автомобиль прошел технический осмотр, а водитель – проверку у врача.