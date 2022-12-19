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Пермь утонула в снежной каше
Площадь Дружбы - один из главных транспортных пересадочных узлов краевой столицы, здесь высаживают пассажиров сразу нескольких маршрутов. Картина здесь удручающая. Проезжая часть хорошо почищена, но весь собранный снег складируют рядом с пешеходным ограждением. Тропинки пешеходов скорее протоптаны, чем прочищены, то же самое касается и места высадки пассажиров.
За ситуацией в Мотовилихе следит Сергей Овчинников.
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