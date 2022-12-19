Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ОЦЕНКА НЕДЕЛИ«В десяточку!»С дорогами в Пермском крае все норм. Может быть, пока не так, как в идеале хотелось бы. Но явно лучше, чем у многих других. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин записал Прикамье в десятку эффективных регионов с точки зрения исполнения нацпроекта БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ. Равно как и соседей — свердловчан, Самару, Оренбуржье и Чеченскую республику. Далее цитата: «Наградим руководителей регионов традиционными катками». Что за этим скрывается, пока неизвестно. Но явно что-то хорошее.ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Несговорчивость»Гарантированная работа в обмен на снижение зарплаты это не про пермяков. Выводы крупного рекрутингово сервиса: еще полгода назад твердо на своем готов был стоять только каждый третий соискатель, то сейчас таких половина. В среднем за свои услуги среднестатистический пермяк просит 41 тысячу в месяц. Подороже будут строители и недропользователи. Там разговор начинается от пяти десятков тысяч. А вот ученые и административный персонал будут посговорчивее. Там все крутится вокруг отметки 35 — 37 тысяч.ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ«Больше не мусор»Медицинская маска это не только штука, которая мешает и быстро превращается в мусор. В Пермском политехе придумали добавлять их в асфальтобетон. И не просто придумали, а попробовали. Результатами остались довольны. Заявлено, что маски добавили материалу жесткости и прочности. Во всей этой истории видят уже и далеко идущие последствия: мусора меньше, качество дорог выше, все процессы чуть экологичнее и немного дешевле.ЦИТАТА НЕДЕЛИ«Побывать в зимней сказке»«Зима в Пермском крае — это сказочное путешествие». Сайт RUSSIA TRAVEL о том, куда стоит съездить в зимние каникулы. Посвященный региону раздел получился объемным. Он изобилует эпитетами типа ЧУДЕСА, ТАЙНА, ЗАГАДОЧНОЕ МЕСТО. И на контрасте — АДРЕНАЛИНОВЫЙ СПУСК, СНОУКАЙТИНГ, ЭКО-ГЛЭМПИНГ. К посещению рекомендованы места традиционные: Каменный город, Кунгур, Усьвинские столбы, Ординская пещера. Из вещей неочевидных экскурсия в Старую Губаху, поездка в Молебку, езда на собачьих упряжках. Новейшие пермские бренды — ледовый городок на эспланаде, СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ и посикунчики — присутствуют в обязательном порядке.АКЦИЯ НЕДЕЛИ«Время для добрых дел»На носу Новый Год. И у пермских нефтяников стартует очередной Марафон Добрых Дел. Он пройдет в Чернушке, Куеде, Осе и многих других территориях. Всего их 19. По сути, Марафон — это сразу несколько собранных вместе предновогодних акций. Где-то состояние здоровья проверять будут, где-то сладкие подарки развозить, а куда-то артистов со спектаклями пригласят. Всей этой истории вот-вот стукнет 15 лет, и у пермских нефтяников она давно относится к разряду традиционных и обязательных.