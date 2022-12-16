Губернатор побывал с рабочим визитом в Добрянском округе
Светлана Петрова: "Думали, что в году 2000-м дети будут ходить сюда в кружки. Теперь только внуков будем ждать".
Возводить комплекс начали ещё в 90-х. Довести дело до конца удалось при краевой поддержке после объединения территории.
Наталья Семерикова, директор Добрянского Дворца культуры и спорта им. В. Ладугина: "С введением нового Дворца наша культурная жизнь в округе, в Добрянке будет ярче и интереснее".
В торжественном мероприятии в рамках рабочей поездки в Добрянский округ принял участие глава региона Дмитрий Махонин. Губернатор также осмотрел уникальное оборудование, спортивный зал, ЗАГС, помещения для кружков и секций, пообщался с театральной труппой.
Ещё одна важная для округа стройка– районная больница в Полазне. Здесь Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительных работ.
Сергей Варанкин, подрядчик: "Отделочные работы заканчиваются. Технологическое оборудование по контракту уже поставлено и смонтировано, такое как рентген-аппарат".
К январю 2023 строительные работы должны быть завершены, сдача ориентировочно в марте.
Губернатор дал поручение подрядчику и профильному министерству держать сроки сдачи на контроле.
Добрянский округ - один из первых, кто защитил комплексный план развития территории, который также включает в себя инвестиционные проекты. В качестве примера – компания «Эталон», в планах которой на следующий год запустить цех по обслуживанию и капитальному ремонту трансформаторов и создать 120 новых рабочих мест.
Помимо создания условий для подготовки квалифицированных кадров для предприятий, ключевая задача краевых властей – сделать территорию округа максимально комфортной и привлекательной для жизни.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Округ является знаковым для региона, по сути дела, это город-спутник, территория, которая развивается, здесь много нефтесервисных компаний, здесь сильна энергетика, и конечно, работники этих предприятий требуют надлежащей инфраструктуры".
В 2023 году Добрянка отметит 400-летие. Основа для подготовки к празднованию юбилея заложена, место для гуляний выбрано - это площадь перед новым Дворцом культуры и спорта.
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