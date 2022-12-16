← В 120 домах Орджоникидзевского района отключат воду
В Соликамске затопило Потемкинскую лестницу
Работы по благоустройству Потемкинской лестницы завершились минувшей осенью. Была отремонтирована сама лестница, появилось освещение, здесь установили малые архитектурные формы. Обстоятельства аварии уточняются.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В 120 домах Орджоникидзевского района отключат воду
В регионе планируется создать систему долговременного ухода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2022
В школах Перми начинают устанавливать ёлки
Молодых и социальных предпринимателей поддержат грантами
Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта
В Перми неизвестный взломал дворницкую и похитил инвентарь
Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
Уборка снега: пермяки делятся маленькими хитростями
Добавить комментарий: