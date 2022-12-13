Глава Перми встретился с участниками и ветеранами боевых действий

В честь Дня героев Отечества глава Перми Алексей Дёмкин встретился с участниками и ветеранами боевых действий, а также представителями патриотических организаций. В числе приглашенных – участники специальной военной операции, а также награжденные орденами и медалями за смелость и отвагу в Чечне, Афганистане и других горячих точках. Мэр поздравил всех с праздником и поблагодарил пермяков за отвагу и силу духа.Алексей Демкин, глава Перми: "Много мы говорим в последнее время о патриотизме, о необходимости воспитания этого патриотизма среди молодого населения, но кто, кроме вас, может передать свой навык, любовь к Родине, то мужество, которым вы обладаете при выполнении долга, боевого долга. Кто лучше вас может это сделать?"После Алексей Демкин выслушал идеи по развитию патриотического воспитания в школах Перми. Все предложения будут рассмотрены.Ирик Шигабутдинов, председатель исполкома Пермского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»: "Мы благодарны главе города и сотрудникам администрации, нас выслушали сегодня. Говорили в основном сегодня о воспитании нашего населения, даже не молодежи, а населения, о патриотическом воспитании".