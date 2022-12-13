← Наш ответ снегопадам - езда на собачьей упряжке
Глава Перми встретился с участниками и ветеранами боевых действий →
В село Григорьевское пришел газ
Так же, как и Евдокия Ильинична, возможность подключения к природному газу здесь получили более сотни домовладений и одна котельная.
Новые сети в Григорьевском Нытвенского округа построены в рамках краевой программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России компании «Газпром», рассчитанной до 2025 года.
Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Благодаря тому, что здесь очень активные жители, это получилось так, что мы построили не только сухотруб газопровод, а сделали то, что востребовано".
Важно, что в населенных пунктах, где газ уже есть, те самые желтые трубы при подаче заявки на подключение бесплатно протягивают до фасадов домов, а не до границ участков. На сегодняшний день заключено уже 36 тысяч договоров на догазификацию, 4 тысячи заявителей уже подключены к природному топливу.
Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Ввели дополнительные меры поддержи для социальных категорий граждан, это в первую очередь компенсация затрат уже на провидение работ внутри дома".
Решение о компенсации расходов на строительство газовых сетей из краевого бюджета власти региона приняли первыми в стране. Со стороны «Газпрома» инвестиций составили рекордные 11,5 млрд рублей. За этими цифрами стоит 58 тысяч домовладений.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "55 пунктов эта программа насчитывает, затронет газификацию 180 населенных пунктов. Мы проработаем ещё дополнительную возможность газификации ряда территорий, где сейчас нет газа".
В этом году в Пермском крае выполнено строительство 15 межпоселковых и распределительных газопроводов общей протяженностью более 200 километров. Это позволило газифицировать 14 населенных пунктов, включая село Григорьевское, где в честь этого события по уже сложившейся традиции был зажжен символичный газовый факел.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Наш ответ снегопадам - езда на собачьей упряжке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022
Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев
На смену снегопадам могут прийти ледяные дожди
В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж
Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь
На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки
Добавить комментарий: