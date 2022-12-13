В село Григорьевское пришел газ

Торжественный пуск газа состоялся в селе Григорьевское. Возможность подключить свои дома к экологичному топливу получили больше 300 жителей. Газовый котёл и остальное необходимое оборудование для приёма голубого топлива Евдокия Налимова установила заранее, чтобы к моменту пуска газа в селе Григорьевское осталось только открыть заслонку и настроить параметры.Так же, как и Евдокия Ильинична, возможность подключения к природному газу здесь получили более сотни домовладений и одна котельная.Новые сети в Григорьевском Нытвенского округа построены в рамках краевой программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России компании «Газпром», рассчитанной до 2025 года.Сергей Черезов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Благодаря тому, что здесь очень активные жители, это получилось так, что мы построили не только сухотруб газопровод, а сделали то, что востребовано".Важно, что в населенных пунктах, где газ уже есть, те самые желтые трубы при подаче заявки на подключение бесплатно протягивают до фасадов домов, а не до границ участков. На сегодняшний день заключено уже 36 тысяч договоров на догазификацию, 4 тысячи заявителей уже подключены к природному топливу.Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Ввели дополнительные меры поддержи для социальных категорий граждан, это в первую очередь компенсация затрат уже на провидение работ внутри дома".Решение о компенсации расходов на строительство газовых сетей из краевого бюджета власти региона приняли первыми в стране. Со стороны «Газпрома» инвестиций составили рекордные 11,5 млрд рублей. За этими цифрами стоит 58 тысяч домовладений.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "55 пунктов эта программа насчитывает, затронет газификацию 180 населенных пунктов. Мы проработаем ещё дополнительную возможность газификации ряда территорий, где сейчас нет газа".В этом году в Пермском крае выполнено строительство 15 межпоселковых и распределительных газопроводов общей протяженностью более 200 километров. Это позволило газифицировать 14 населенных пунктов, включая село Григорьевское, где в честь этого события по уже сложившейся традиции был зажжен символичный газовый факел.