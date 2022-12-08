В Перми построят студенческий кампус мирового уровня

Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом объявлено сегодня на заседании Правительства РФ. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, проект будет реализован с помощью федеральных, региональных и частных средств.

Пермский межвузовский кампус разместится в микрорайоне Камская долина на территории площадью более 20 га. В него войдут: гостиничный комплекс, в котором смогут жить более пяти тысяч студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк, спортивный комплекс с бассейном и стадионом, конгресс-холл для проведения мероприятий и выступлений.

"Этот проект станет знаковым для всего Пермского края, особенно для отрасли образования. Наши вузы и научное сообщество смогут объединить здесь свои навыки и ресурсы. Современный студенческий городок позволит нам привлечь и оставить в Прикамье ещё больше талантливой молодёжи. Вместе с межвузовским кампусом по-новому заживёт и Камская долина, весь правый берег Перми – новое пространство будет интегрировано в жизнь города и доступно для всех жителей", - написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Глава региона поблагодарил президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, Министерство высшего образования и науки РФ за поддержку инициативы.