В Перми построят студенческий кампус мирового уровня
Пермский межвузовский кампус разместится в микрорайоне Камская долина на территории площадью более 20 га. В него войдут: гостиничный комплекс, в котором смогут жить более пяти тысяч студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк, спортивный комплекс с бассейном и стадионом, конгресс-холл для проведения мероприятий и выступлений.
"Этот проект станет знаковым для всего Пермского края, особенно для отрасли образования. Наши вузы и научное сообщество смогут объединить здесь свои навыки и ресурсы. Современный студенческий городок позволит нам привлечь и оставить в Прикамье ещё больше талантливой молодёжи. Вместе с межвузовским кампусом по-новому заживёт и Камская долина, весь правый берег Перми – новое пространство будет интегрировано в жизнь города и доступно для всех жителей", - написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Глава региона поблагодарил президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, Министерство высшего образования и науки РФ за поддержку инициативы.
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