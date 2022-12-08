Что нам стоит ДКЖ застроить
Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», застройка планируется на участке в 40 га, из которых под жилую застройку отведено 7,5 гектаров. «Не менее половины фронта застройки должны составлять дома базовой этажности девять этажей с размещением высотных акцентов»,— прокомментировал оператор проекта «ПАИЖК». При этом застройка будет формироваться кварталами и по принципу «двор без машин». Гостевые парковки разместят за пределами двора, а стоянки для жителей — на подземном паркинге.
На данный момент власти занимаются подготовкой к освоению двух кварталов, имеется соответствующее распоряжение. Оно касается территории, ограниченной улицами Энгельса, Локомотивной, Углеуральской и Барамзиной.
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