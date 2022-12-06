В Красновишерске по территории детсада гуляла рысь

В Красновишерске рысь разгуливала по территории детского сада. Опасный хищник попал в объектив камеры мобильного телефона одного из воспитателей. Сообщается, что все происходит в садике №6. В момент, когда рысь была замечена, дети находились под защитой стен. О том, как удалось прогнать дикое животное, не сообщается. Впрочем, жители самого северного города Пермского края к подобным визитам уже привыкли, что, однако, не может являться нормой - особенно для детского сада или школы.