← В Прикамье ожидается постепенное понижение температуры
Вишерский заповедник открыл зимний туристский сезон
Туристы смогут посетить утвержденные маршруты заповедника «Тулымское кольцо» и «По южной границе заповедника». Посещение территории заповедника на снегоходах запрещено, кроме охранной зоны заповедника, в том числе бассейн р. Велс, урочище «71 квартал» – хребет Чувальский камень до горных модулей.
В заповеднике также уточнили, чтобы иметь возможность находиться на охраняемой территории заповедника, необходимо получить разрешение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье ожидается постепенное понижение температуры
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.12.2022
В Березниках будут судить водителя бетономешалки, который насмерть сбил ребенка
В Перми завершается ремонт фасадов домов на Слудской горке
С 1 декабря в поликлиниках и больницах можно не предъявлять бумажный или пластиковый полис
Гигантский бивень трогонтериевого слона готов к показу
Гимназия №2 подружилась с еще одной школой Китая
Знайте свои права
Сразу две смертельные аварии. В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Восточном обходе и дороге Пермь-Чернушка
Страховые представители защищают интересы пациентов
Добавить комментарий: