Возбуждено уголовное дело по факту смерти и получения травм работниками ТЭЦ-9
Татьяна Амелехина, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "В настоящее время с применением высокотехнологичной криминалистической техники проводится осмотр места происшествия, продолжается комплекс следственных действий. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии".
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