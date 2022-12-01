Крупный пожар на ТЭЦ-9: хроника событий

Причиной пожара на Пермской ТЭЦ-9, по последним данным, стала аварийная разгерметизация маслопровода высокого давления и последующее возгорание масла.30 ноября в 12 часов 58 минут на пульт пожарной охраны поступило первое сообщение о возгорании на ТЭЦ-9. Такого дыма не заметить было уже просто невозможно.Рядом нефтеперерабатывающий завод и сразу несколько химических производств. ТЭЦ-9 - крупнейшая теплоэлектроцентраль в Перми. Эвакуация объявляется автоматически, всего территорию предприятия покинуло около 500 человек. Антон один из них. Говорит, никакой паники не было.Антон: "Дым был, сейчас фотографии везде в интернете. Мне руководитель позвонил, сказал, всех с рабочих мест сняли".Телеграмм-канал «Baza» практически сразу распространил видео, где как утверждается, самое начало пожара на ТЭЦ-9. Огонь разгорается изнутри и только после этого переходит на кровлю. Официальная сводка такова.Александр Черемных, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "В месте, где обнаружен был пожар, предварительно проводились работы по реконструкции объекта. Будет проводиться проверка, рассматривается ряд причин, как нарушение технологического процесса, как проведения работ строительных, так и нарушение правил пожарной безопасности".Когда пожарные прибыли на место, кровля турбинного цеха горела на площади 100 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности, из четырех возможных в Перми. 79 человек личного состава и 23 единицы техники с огнем справились быстро. Полная ликвидация в 14 часов 11 минут. Шесть рабочих нуждались в скорой медицинской помощи. У троих — легкие повреждения в результате отравления продуктами горения. Двое - госпитализированы с ожогами первой и третьей степени. Один человек погиб.Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Один пострадавший на момент прибытия бригады находился уже в состоянии клинической смерти, с тяжелыми повреждениями катотравмой, ожогами несовместимыми с жизнью, проводились реанимационные мероприятия, которые были неэффективны".Специалисты Роспотребнадзора в это время уже измеряли уровень вредных выбросов в соседних деревнях Субботино и Устиново. Все оказалось в пределах нормы.Артем Казаков, заместитель начальника отдела по надзору по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Пробы отбирались на такие вещества, как оксид углерода, диоксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, сажа. Населению близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает".Официальные комментарии от владельца и эксплуатанта ТЭЦ-9 компании «Т Плюс» немногословны: «Причины происшествия устанавливаются. Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме».Однако на своей страничке в соцсетях глава города Алексей Демкин уже предупредил, что: «...возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2».В домах Индустриального, Свердловского и Ленинского района Перми появились объявления.