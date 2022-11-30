← В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона
Появилось видео начала пожара на ТЭЦ-9
Персонал ТЭЦ эвакуирован. СМИ сообщают, что в результате происшествия пострадали три человека. Между тем, в сводке ГУ МЧС России по Пермскому краю по данным на 13:25 указано, что пострадавших и погибших нет.
Приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте работают более 100 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона
На трассе Чернушка-Оса столкнулись машина скорой помощи и КАМАЗ
Глава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзала
Налоговые инспекции Прикамья проводят Дни открытых дверей
В больницы края поступило 35 электроэнцефалографов
В Свердловском районе начался снос незаконных гаражей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2022
История Перми в археологических находках
Приговор Тимуру Бекмансурову суд вынесет 28 декабря
2 декабря в Прикамье прибудет поезд Деда Мороза
Добавить комментарий: