В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона

В Пермь в храм Всех Святых доставлены мощи великомученика и целителя Пантелеймона. По традиции, к святому приходят с молитвой о даровании верности Богу, мужестве и во время болезни. Он покровитель воинов и целителей. Святыня пробудет в храме до праздника Рождества Христова. Доступ к мощам открыт ежедневно во время работы храма с семи утра до семи вечера.Алексий Паркачев, клирик храма Всех святых города Перми: "В наш храм из Белогорского монастыря были привезены мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, который является покровителем врачей, и которому молятся об избавлении от болезней. Это великий святой древней церкви, который прожил недолгую жизнь, 30 лет, но прославился многими чудесами, христианским подвигом. Молебен перед святыми мощами все люди могут в течение Рождественского поста, до 6 января, прийти и поклониться святым".