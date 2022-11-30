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В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона
Алексий Паркачев, клирик храма Всех святых города Перми: "В наш храм из Белогорского монастыря были привезены мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, который является покровителем врачей, и которому молятся об избавлении от болезней. Это великий святой древней церкви, который прожил недолгую жизнь, 30 лет, но прославился многими чудесами, христианским подвигом. Молебен перед святыми мощами все люди могут в течение Рождественского поста, до 6 января, прийти и поклониться святым".
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