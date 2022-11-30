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В больницы края поступило 35 электроэнцефалографов
Новый электроэнцефалограф поступил благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Важная деталь, на которую стоит обратить внимание - оборудование отечественного производства, собственно, и надпись здесь очень хорошо читается – «Нейрон Спектр 64».
Этот аппарат пополнил арсенал первой детской поликлиники на Грачёва. Своевременно и современно, говорят специалисты. Качество исследований ощутимо возрастает.
Светлана Денисюк, заведующая отделением функциональной диагностики ГДКП №1: "Настолько для нас удобен, настолько функционален - к нему прилагается отличная компьютерная программа, докторам и медсёстрам работать очень удобно".
При этом масштабы и география модернизации обширны - только электроэнцефалографов во взрослые и детские медицинские учреждения по всему краю поступило 35.
Нелли Гершанок, врач-невролог ДКБ № 13: "Такая модернизация, я не помню, чтобы она вообще когда-то была. Для меня, в моей работе это очень большой плюс, и горжусь, что у нас в Пермском крае такое есть!"
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что для качественного оказания медицинской помощи применение современных технологий необходимо. И неважно, идёт ли речь о краевой столице или о других населённых пунктах.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи дискриминации не было, чтобы стандарты были одинаковы для всех".
Специалисты среди преимуществ отечественного оборудования называют доступность техподдержки от компании-производителя, которая постоянно на связи, а при необходимости может устанавливать обновления или менять настройки дистанционно.
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