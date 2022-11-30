В Свердловском районе начался снос незаконных гаражей

В Свердловском районе Перми приступили к сносу незаконных гаражей. Работы по демонтажу начались на улице Академика Курчатова, 2а. Всего в эти дни по распоряжению районных властей планируется снести 57 самовольно установленных объектов, в том числе на улице Клары Цеткин, 16 и 23а и возле строящегося жилого комплекса «Красное яблоко» на месте бывшего завода смазок и СОЖ. При этом некоторые владельцы уже вывезли своё имущество самостоятельно. Год назад в Свердловском районе также велся масштабный снос металлических гаражей. Тогда на улице Клары Цеткин было убрано около 50 объектов некапитальной постройки.Фараж Бабабев, главный специалист отдела ЖКХ администрации Свердловского района города Перми: "Данные объекты будут демонтированы, составлен акт, опись, фотофиксация. Движимые самовольные объекты будут перевозиться на Бригадирскую, 22б - место временного хранения и храниться полгода. Чтобы забрать данное имущество, владельцам необходимо обратиться в администрацию района с правоустанавливающими документами".