Возле Мотовилихинского пруда украли чугунные ограждения
Галина Лызлова: "Не так давно здесь гуляла и увидела, что нет половины ограждений. И вот непонятно, куда они деваются. Это выглядит как-то не очень эстетично и небезопасно. Особенно для детей в такие морозные дни. Там потому что лёд, он ещё не застыл, не окреп. Всё бывает".
С жалобой Галина пока никуда не обращалась. Сначала подумала, что может администрация решила поменять старые ограждения на новые. Но нет. В Пермблагоустройстве сказали, что никаких работ возле пруда они не проводят. Решётки были украдены. Пресс-служба МКУ «Пермблагоустройство»: "По факту кражи чугунного ограждения будет подано заявление в полицию. МКУ «Пермблагоустройство» установит временные металлические ограждения для безопасности жителей города".
Помимо ограждений, возле пруда достали ещё и металлические столбы. Об этом говорят оставшиеся в земле лунки.
Подобный случай происходит уже далеко не первый раз. В начале ноября на Северной дамбе со стороны Егошихинского кладбища украли 3 фигурных чугунных решётки. Ещё в нескольких местах не хватало прутьев. А в апреле, всё там же, сняли целых 60 секций или 11 тонн чугуна на сумму в 250 тысяч рублей. Пропажа ограждений возле Мотовилихинского пруда очень похожа на те, что были на Северной дамбе. Также частично срезаны решётки и нет никаких следов с места преступления.
После каждой из краж на Северной дамбе, воров находили по горячим следам. В последнем случае полиция даже смогла узнать, куда сдали весь чугун. Ну а сейчас общественники надеются, что никто из-за отсутствия ограждений возле пруда не пострадает, и ждут, когда установят новые.
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