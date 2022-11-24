Возле Мотовилихинского пруда украли чугунные ограждения

Около Мотовилихинского пруда украли часть чугунных ограждений. Заявление в полицию уже написано. В Перми это далеко не первое подобное преступление. Весной на Северной дамбе унесли сразу 60 металлических секций.Ну хоть что-то оставили, мрачно шутит общественница Галина Лызлова, когда видит, сколько осталось секций ограждения у Мотовилихинского пруда. Особенно девушка переживает за детей, которые здесь часто гуляют. Боится, что могут упасть.Галина Лызлова: "Не так давно здесь гуляла и увидела, что нет половины ограждений. И вот непонятно, куда они деваются. Это выглядит как-то не очень эстетично и небезопасно. Особенно для детей в такие морозные дни. Там потому что лёд, он ещё не застыл, не окреп. Всё бывает".С жалобой Галина пока никуда не обращалась. Сначала подумала, что может администрация решила поменять старые ограждения на новые. Но нет. В Пермблагоустройстве сказали, что никаких работ возле пруда они не проводят. Решётки были украдены. Пресс-служба МКУ «Пермблагоустройство»: "По факту кражи чугунного ограждения будет подано заявление в полицию. МКУ «Пермблагоустройство» установит временные металлические ограждения для безопасности жителей города".Помимо ограждений, возле пруда достали ещё и металлические столбы. Об этом говорят оставшиеся в земле лунки.Подобный случай происходит уже далеко не первый раз. В начале ноября на Северной дамбе со стороны Егошихинского кладбища украли 3 фигурных чугунных решётки. Ещё в нескольких местах не хватало прутьев. А в апреле, всё там же, сняли целых 60 секций или 11 тонн чугуна на сумму в 250 тысяч рублей. Пропажа ограждений возле Мотовилихинского пруда очень похожа на те, что были на Северной дамбе. Также частично срезаны решётки и нет никаких следов с места преступления.После каждой из краж на Северной дамбе, воров находили по горячим следам. В последнем случае полиция даже смогла узнать, куда сдали весь чугун. Ну а сейчас общественники надеются, что никто из-за отсутствия ограждений возле пруда не пострадает, и ждут, когда установят новые.