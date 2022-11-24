Парламентарии окончательно утвердили бюджет края

Во втором окончательном чтении принят закон о бюджете Прикамья на 2023 год и плановый период 2024-25 гг. Плановый объем доходов в следующем году составит 206,4 млрд рублей, расходов – 233,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 27 млрд рублей.При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 40 поправок. Принятые поправки уточнили объемы доходов региональной казны, позволили увеличить резервный фонд, перераспределить часть расходов.В итоговой редакции главный финансовый документ носит социальный характер. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов.Также парламентариями внесены изменения в закон о статусе депутата. Отныне все депутаты краевого парламента, вне зависимости от осуществления ими депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности, будут замещать государственную должность Пермского края. В соответствии с этим в их отношении будут применяться требования и обязанности, установленные законодательством. Среди них – запрет для депутата и членов его семьи иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.При этом запреты на осуществление предпринимательской деятельности, а также другой оплачиваемой работы, участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией распространяются только на депутатов, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе. Исключение составляют преподавательская, научная и иная творческая деятельность.Напомним, на сегодняшний день на постоянной основе в Законодательном Собрании работают 17 депутатов, остальные – исполняют депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности.