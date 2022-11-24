← В Перми работает мобильный пункт вакцинации
Парламентарии окончательно утвердили бюджет края
При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 40 поправок. Принятые поправки уточнили объемы доходов региональной казны, позволили увеличить резервный фонд, перераспределить часть расходов.
В итоговой редакции главный финансовый документ носит социальный характер. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70% всех расходов.
Также парламентариями внесены изменения в закон о статусе депутата. Отныне все депутаты краевого парламента, вне зависимости от осуществления ими депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности, будут замещать государственную должность Пермского края. В соответствии с этим в их отношении будут применяться требования и обязанности, установленные законодательством. Среди них – запрет для депутата и членов его семьи иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
При этом запреты на осуществление предпринимательской деятельности, а также другой оплачиваемой работы, участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией распространяются только на депутатов, которые осуществляют свои полномочия на постоянной основе. Исключение составляют преподавательская, научная и иная творческая деятельность.
Напомним, на сегодняшний день на постоянной основе в Законодательном Собрании работают 17 депутатов, остальные – исполняют депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми работает мобильный пункт вакцинации
В Чусовском лесничестве распушилась ива
В Перми началась подготовка к возведению главного ледового городка
В Прикамье стимулируют рост предпринимательской активности
За сутки в Прикамье выявлено почти 200 случаев коронавируса
Не все подрядчики справились с ночным снегопадом
"Удобная электричка" и запуск "Горнолыжного экспресса". В "Пермской пригородной компании" поделились хорошими новостями
В выходные закроют движение транспорта на участке улицы Татьяны Барамзиной
"Молот" потерпел поражение в Нефтекамске
Игорь Сапко назначен новым Уполномоченным по правам человека в Пермском крае
Добавить комментарий: