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В Перми началась подготовка к возведению главного ледового городка
В 68 квартале эспланады уже установлена главная новогодняя ель. На 30-метровом дереве полностью смонтирована искусственная хвоя. После этого начнётся следующий этап – оформление, гирлянда и яркий светодиодный купол. Огни зажгут уже в декабре. В этом году на ели появятся новые украшения.
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