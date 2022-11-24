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В Прикамье стимулируют рост предпринимательской активности
Олеся Гимранова, заместитель руководителя центра «Мой бизнес» в Перми: "Программа «Начни своё дело»- направлена на тех, кто хочет создать бизнес вообще с нуля, не имея никаких навыков. Программа «Ты- предприниматель» - мы обучаем победителей на конкурсной основе, даём гранты - до 200 тысяч рублей на реализацию проекта". В том числе, такие образовательные программы, стимулируют рост предпринимательской активности в Прикамье.Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Число, предпринимателей, которые, обращаются за господдержкой и в центр предпринимателей, и в министерство экономического развития, в агентство по развитию МСП- всё больше и больше. Господдержка- это долгосрочная история, в том, числе и налоговые льготы, и мы надеемся, что все больше и больше предпринимателей, год от года будут начинать свой бизнес в Пермском крае".
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