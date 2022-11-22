В Пермском крае начала работу Единая платформа управления транспортной системой

На территории Пермской городской агломерации, включающей четыре территории: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа, завершилось внедрение Единой платформы управления транспортной системы (ЕПУТС). Как рассказали в министерстве транспорта Пермского края, данная платформа позволяет обеспечить плановый уровень пропускной способности дорожно-транспортной сети региона, эффективно использовать транспортную систему всеми участниками дорожного движения. Кроме того, она повысит уровень безопасности на дорогах, оптимизирует решения по предотвращению ДТП, а также способствует работе по цифровизации дорожной отрасли.ЕПУТС Пермской городской агломерации построена на базе отечественного программного обеспечения (ПО). На первом этапе в нее включено четыре существующих подсистемы: метеомониторинг, светофорное управление, мониторинг параметров транспортного потока и подсистема видеонаблюдения.В частности, в подсистеме метеомониторинга используют 150 комплексных постов дорожного контроля, установленных на автомобильных дорогах и мостовых переходах. Они позволяют в режиме реального времени получать информацию об актуальных погодных условиях и визуально оценить качество содержания автомобильных дорог. В подсистему светофорного управления данные поступают из автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), к которой подключены 185 светофоров краевой столицы. В подсистему мониторинга параметров транспортного потока поступают данные с детекторов транспорта и комплексов фото- и видеофиксации. Для реализации мониторинга разъездов транспортных потоков на перекрестках, в 2023-2024 гг. планируется внедрение системы видеоаналитики, которая также позволит фиксировать инциденты на дорогах края. Подсистема видеонаблюдения состоит из 572 камер, расположенных на улично-дорожной сети Прикамья.Разработка системы и ее подключение производилось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Генеральным подрядчиком по запуску платформы на территории Пермской городской агломерации выступил Пермский филиал ПАО «Ростелеком».