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В Пермском крае начала работу Единая платформа управления транспортной системой
ЕПУТС Пермской городской агломерации построена на базе отечественного программного обеспечения (ПО). На первом этапе в нее включено четыре существующих подсистемы: метеомониторинг, светофорное управление, мониторинг параметров транспортного потока и подсистема видеонаблюдения.
В частности, в подсистеме метеомониторинга используют 150 комплексных постов дорожного контроля, установленных на автомобильных дорогах и мостовых переходах. Они позволяют в режиме реального времени получать информацию об актуальных погодных условиях и визуально оценить качество содержания автомобильных дорог. В подсистему светофорного управления данные поступают из автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), к которой подключены 185 светофоров краевой столицы. В подсистему мониторинга параметров транспортного потока поступают данные с детекторов транспорта и комплексов фото- и видеофиксации. Для реализации мониторинга разъездов транспортных потоков на перекрестках, в 2023-2024 гг. планируется внедрение системы видеоаналитики, которая также позволит фиксировать инциденты на дорогах края. Подсистема видеонаблюдения состоит из 572 камер, расположенных на улично-дорожной сети Прикамья.
Разработка системы и ее подключение производилось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Генеральным подрядчиком по запуску платформы на территории Пермской городской агломерации выступил Пермский филиал ПАО «Ростелеком».
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